В Татарстане завершилась серия шоу-конференций о физическом и психологическом здоровье

В Набережных Челнах завершилась серия шоу-конференций о физическом и психологическом здоровье «ӘЙТ», направленная на повышение уровня физической и психической грамотности среди молодежи Татарстана.

За период автобусного тура было охвачено свыше 1760 человек из шести районов республики, сообщили в пресс-службе Минмола Татарстана.

Участники могли пройти разнообразные проверки здоровья, включая тестирование на ВИЧ, проверку зрения, консультацию психологов и обучение основам оказания первой медицинской помощи.

В конце каждого из мероприятий разыгрывалось 13 комплектов призов от партнеров проекта.

«Проект проходит в рамках программы «Лето в Татарстане», направлен на повышение осведомленности в области физического и психологического здоровья молодежи Татарстана через развивающие программы и интерактивные мероприятия, формирование культуры заботы о себе и здоровых привычек, а также развитие ментальной, психологической устойчивости, вдохновение молодежи на активный образ жизни, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Спасибо коллегам из Минздрава РТ – докторам, которые простым языком все объясняли и рассказывали молодежи. Видим большую заинтересованность со стороны как молодых людей, так и в целом жителей районов. На следующий год планируем расширить географию проекта, уверен, что увеличится и количество молодежи, которая продолжит интересоваться своим здоровьем и приходить на этот проект за новыми знаниями», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Организаторами мероприятия выступили Министерство по делам молодежи РТ вместе с генеральным партнером Ак Барс Банк, совместно с Академией творческой молодежи РТ и Министерством здравоохранения РТ.

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ