В Татарстане завершилась пикетная программа «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане подошла к концу пикетная программа регионального отделения партии «Единая Россия», которая проводилась с 3 августа по 6 сентября. По республике работали 70 брендированных палаток, в том числе 16 — в Казани, семь — в Набережных Челнах, три — в Нижнекамске, по две — в Альметьевске и Зеленодольске.

Благодаря программе еще больше татарстанцев узнали о проекте «Мой депутат», дающем каждому избирателю возможность обратиться к депутату с вопросами и предложениям. Также жителям республики рассказали о предстоящих выборах в Государственный Совет РТ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ VI созыва Ольга Воронова подвела итоги акции в столице Татарстана.

«В одной только Казани мы провели около 430 пикетов, которые охватили и поселки, и дворовые территории. Особенно приятно, что в этой работе приняли участие более 70 волонтеров. Причем нам помогали и пожилые граждане, и энергичная молодежь. Таких людей, готовых активно участвовать в общественной и политической жизни, нельзя терять. Они и дальше должны быть рядом с нами <...>», — заметила она.

При этом, по словам Вороновой, пикеты стали отличной возможностью получить оперативную качественную обратную связь от населения.

В столице рт одной из последних точек проведения пикета стала остановка «Площадь Восстания». Спикером выступил директор производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов.

«Республика преображается с каждым днем: ремонтируются школы, детские сады и больницы, строятся дороги, появляются новые парки. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно продолжать развитие здравоохранения, пенсионного обеспечения и системы образования. Важно пересмотреть действующие программы ипотечного кредитования: все, кто нуждается в жилье, должны иметь возможность приобрести квартиру. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и схему оплаты жилищно-коммунальных услуг, чтобы все категории граждан могли избежать накопления долгов или отключения услуг», — перечислил желательные изменения Абдульзянов.

В завершение выступления он призвал татарстанцев прийти на выборы и сделать ответственный выбор.

Другой завершающий пикет прошел на остановке «Улица Айдарова». Там с горожанами пообщался депутат Госсовета РТ, главврач казанской клинической больницы №12, секретарь Авиастроительного первичного отделения «Единой России» Рамиль Ахметов.

«Несмотря на то, что регион процветает, проблем остается еще очень много. Первоочередная задача сегодня — продолжить улучшать качество жизни населения. Главное — люди. У татарстанцев еще остаются жалобы и проблемы, которые необходимо решать. Важно, чтобы никто не остался без внимания», — подчеркнул Ахметов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.