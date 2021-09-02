В Татарстане завершено строительство первого дома на альтернативных источниках энергии

В Пестречинском районе Татарстана завершено строительство первого многоквартирного жилого дома с альтернативными источниками энергии. Объект расположен в жилом комплексе «Царево Village», накануне его осмотрел глава муниципалитета Ильхам Кашапов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«Его (дома — прим. Т-и) отличие заключается в том, что системы отопления и горячего водоснабжения работают не от газовой котельной. Основу системы составляет геотермальный тепловой насос, который забирает тепло из земли, преобразует и увеличивает в несколько раз и отдает его в систему отопления. Тем самым подогревает горячую воду», — отметил собеседник агентства. Температура на такой глубине положительная, поэтому система может вырабатывать тепло круглый год.

Дополнительно в доме установлены солнечные коллекторы и солнечные панели. Солнечные коллекторы собирают тепло солнца и нагревают горячую воду. Вода, нагретая до 60 градусов, подается в квартиры, а избыток тепла — в отопительную систему здания. А солнечные панели, вырабатывающие электричество, могут работать и в пасмурную погоду. Энергию направляют на подогрев горячей воды и освещение мест общего пользования, то есть подъездов.

В общей сложности на крыше экодома установлено 38 солнечных панелей, которые будут вырабатывать часть электроэнергии, необходимой для домовых нужд. При этом так называемый углеродный след дома значительно сократится.

Работа новой системы позволит снизить размер коммунальных платежей до 40% по сравнению с традиционными вариантами. На случай непредвиденных ситуаций предусмотрены резервные инженерные системы.

Выбор Пестречинского района застройщик прокомментировал небольшой удаленностью от Казани. При этом здесь очень свежий воздух, хорошая экология, что соответствует концепции экодома. Оборудование по сравнению с традиционными системами стоит дороже, однако часть стоимости застройщик взял на себя, часть —возместили дольщики.

«Сегодня проходит тестирование системы дома, ввод в эксплуатацию намечен на конец сентября», — отметил представитель застройщика. В дальнейшем при успешном воплощении проекта строительство подобных домов в Татарстане продолжится.