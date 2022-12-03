В Татарстане завершено согласование схем работ по программе «Наш двор» в 2023 году

В Татарстане завершили согласование схем работ по президентской программе «Наш двор» в 2023 году. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказала куратор Арина Петрова, передает пресс-служба Президента РТ.

Она пояснила, что работа должна была завершиться до 30 ноября, но некоторые муниципальные образования не уложились в срок. Так, среди них – Нижнекамский и Бугульминский районы.

Также Арина Петрова обратила внимание глав районов на тот факт, что не сдана документация по проведенным работам по программе «Наш двор» в части наружного освещения (заказчику сдано только 57%), по дорожным работам (76%). Высокие показатели по сдаче документов о выполнении работ по передаче установленного во дворах оборудования (97%).

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.