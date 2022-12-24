В Татарстане завершена реализация республиканских программ капремонта на 2022 год

В Татарстане полностью завершена реализация 29 республиканских программ по капитальному ремонту, охватывающих в общей сложности 2651 объект. Объем финансирования этих программ составил 24 млрд 618 млн рублей, рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

Совещание прошло с подключением всех муниципалитетов Татарстана по видеоконференцсвязи. Провел его Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На этой неделе, по словам докладчика, подрядчики выполнили последнюю программу — капитального ремонта стационарных объектов здравоохранения. Завершены работы по капремонту двух больниц — в Чистополе и в Нурлатском районе.

Кроме того, в Татарстане работы по капитальному ремонту в этом году проводились по девяти федеральным программам, охватывающим 114 объектов. В рамках лимитов этого года, составлявших 5 млрд 261 млн рублей, они полностью завершены.