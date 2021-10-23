В Татарстане завершена реализация 13 республиканских программ капремонта

В Татарстане завершена реализация 13 республиканских программ капитального ремонта на 2,5 млрд рублей. Всего 27 программ включают в себя 3,5 тыс. объектов. На этой неделе завершилась программа капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии, доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Совещание провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По данным замминистра, на сегодня осталось завершить капремонт в 3 детских садах Казани, 8 медицинских стационарах, 4 зданиях, подведомственных МВД, 4 детских оздоровительных лагерях, 2 подростковых клубах, 3 спортобъектах и одной стационарной организации соцобслуживания в Атнинском районе.

По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» из восьми объектов работы завершены на шести. В работе у подрядчиков находятся два объекта в двух муниципалитетах. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 96%.

Программа «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» завершена в 11 районах республики. В двух муниципальных образованиях реализация программных мероприятий продолжается. Всего работы выполнены на 99%.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» полностью реализованы запланированные мероприятия в 42 муниципальных районах республики. Завершаются работы в Нурлатском районе.

По программе капремонта многоквартирных домов, по данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда», лимит на сегодня освоен на 97%. В абсолютных цифрах объем освоения составляет 6,4 млрд рублей.