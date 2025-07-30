В Татарстане завершена полная замена цифровых передатчиков на отечественное оборудование

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Казанском телецентре 30 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению масштабного проекта модернизации сети цифрового эфирного вещания первого мультиплекса в Татарстане. В рамках проекта филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» заменил все 87 цифровых передатчиков на оборудование российского производства, полностью перейдя на отечественные технологии и программное обеспечение.

Модернизация охватила передающие станции, обеспечивающие цифровым сигналом 99,3% населения республики. Проект стал частью всероссийской программы по замене оборудования сети цифрового вещания РТРС на 2021–2034 годы. Цель — повышение надежности и предотвращение отказов техники, установленной в 2012 году и выработавшей ресурс.

Поставщиками оборудования выступили ведущие отечественные компании — ООО «Микротек» (Новосибирск), поставившая 43 передатчика мощностью от 10 до 250 Вт, и ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (Москва), дочернее предприятие концерна ВКО «Алмаз-Антей», — с 44 передатчиками мощностью до 10 кВт. На реализацию проекта направлено почти 500 млн рублей. Работы стартовали в 2023 году и успешно завершились в июле 2025-го.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития Татарстана: «Татарстан снова стал первым в России! Наша республика завершила 100% переход на передатчики отечественного производства. Всего за 7 месяцев специалисты РТПЦ заменили оборудование на 87 объектах. Россия — единственная страна в мире с таким охватом цифрового ТВ. Без отечественных партнеров это было бы невозможно… Благодарю всех специалистов РТПЦ, которые провели работу без перерывов в вещании. Ваш профессионализм заслуживает самого высокого признания».

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«Телевидение — это как аэропорт, где ни на секунду не может прерываться производственный процесс. Попробуйте отключить ТВ хотя бы на 10 минут — сразу начнутся проблемы и паника. Это цифровой сервис, который должен быть доступен 24 часа в сутки», — добавил он.

Владимир Якимов, заместитель генерального директора РТРС: «Я по-человечески счастлив, что мы выполнили эту задачу и предоставили населению Татарстана свое отечественное решение. Спасибо всем инженерам и коллегам, которые работали без выходных. Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу!»

Республика Татарстан традиционно занимает ключевое место в развитии цифрового вещания страны. Именно здесь в 2012 году впервые в России было запущено эфирное ТВ в формате DVB-T2. А в июне 2013 года Казань первой начала трансляцию второго мультиплекса.

Следующий этап программы — модернизация передатчиков второго мультиплекса, намеченная на 2025–2027 годы.