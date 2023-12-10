В Татарстане завершена кадастровая переоценка объектов капитального строительства

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В Татарстане завершена кадастровая оценка объектов капитального строительства. Новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2024 года, рассказали в Управлении Росреестра по РТ.

В республике в общей сложности массовая переоценка проведена в отношении 2 817 079 объектов — это здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места.

«На сегодняшний день определена кадастровая стоимость более 2,8 млн объектов недвижимости. Ранее, в 2022-м году, была проведена государственная кадастровая оценка более 1,7 млн земельных участков. Законом предусмотрено проведение массовой оценки не реже одного раза в четыре года», — рассказал замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

Директор Роскадастра по РТ Артем Костин уточнил, что сведения о кадастровой стоимости будут вноситься в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты их поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Узнать кадастровую стоимость можно с помощью онлайн-сервисов «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Фонд данных государственной кадастровой оценки» — в строке поиска надо ввести кадастровый номер объекта. Кроме того, информация доступна на сайте Минземимущества РТ (раздел «Результаты государственной кадастровой оценки»).

«Оспорить кадастровую стоимость могут юридические и физические лица, если результатами определения кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности», — отметил замминистра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов.