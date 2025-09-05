В Татарстане завершен ремонт участков дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат

В Татарстане отремонтировали два участка автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат протяженностью более 3,1 километра. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на 14,2 – 15,8 и 31,5 – 33,1 км в Чистопольском районе республики, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 23 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем на площади более 9 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустроили пешеходные переходы, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Региональная дорога Чистополь – Аксубаево – Нурлат обеспечивает проезд к трем муниципальным образованиям, а также дает возможность выехать на федеральные трассы Казань – Оренбург, Казань – Буинск – Ульяновск и платную магистраль Алексеевское – Альметьевск.