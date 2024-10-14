В Татарстане завершен монтаж балок пролета эстакадной части моста через Каму

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов рабочие завершили монтаж балок пролетного строения эстакадной части моста через Каму. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Пролетное строение моста будет состоять из двух частей. Русловая часть длиной 792 метра представляет собой цельнометаллическую конструкцию. Она полностью собрана и надвинута на опоры моста. Сейчас мостостроители завершают процесс опускания металлического пролета на проектные точки», – отметили в ведомстве.

Эстакадная часть протяженностью 510 метров состоит из железобетонных балок. Всего мостовики смонтировали 15 пролетов, на каждом из которых установили по 11 сборных железобетонных балок.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных участков пролета. На готовых участках специалисты начали устройство асфальтобетонного покрытия. Идет также устройство сопряжения насыпи земляного полотна с опорами моста, окраска опор и пролетного строения.

Мост протяженностью 1,3 км на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов будет самым крупным сооружением скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.

Всего на четырехполосном обходе протяженностью 81 км будет построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Работы на объекте ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до конца этого года.