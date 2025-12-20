В Татарстане завершен капремонт более 700 объектов социально-культурного назначения

Фото: rais.tatarstan.ru

В Республике Татарстан завершена масштабная программа капитального ремонта объектов социально-культурного назначения. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

В 2025 году работы проведены в рамках 34 республиканских, государственных и федеральных программ. С начала года обновлено 713 объектов на общую сумму 15 млрд рублей.

Совещание, прошедшее в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов, провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обсуждении также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Дамира Шайдуллина, завершение работ на последнем объекте в Казани ознаменовало окончание программы капитального ремонта стационаров. Всего по отрасли «Здравоохранение» по национальному проекту «Продолжительная активная жизнь» и двум республиканским программам отремонтировано 226 объектов на сумму более 3,4 млрд рублей. В их числе 117 фельдшерско-акушерских пунктов, 17 участковых больниц и амбулаторий, 17 поликлиник, 19 стационаров и 56 пунктов раздачи детского молочного питания.

Наибольшие объемы работ проведены в сфере образования: отремонтировано 213 объектов на 5,9 млрд рублей. В их числе школы, школы-интернаты, детские дома, центры внешкольной работы, пищеблоки и функциональные зоны в учебных заведениях. Также обновлены детские сады, ресурсные центры и общежития. Работы проводились в рамках 8 программ, которые входят в национальные проекты «Молодежь и дети», «Семья», в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и 4 республиканские программы.

В молодежной политике обновлены 34 объекта на 1,4 млрд рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и 4 республиканских программ. В числе отремонтированных объектов этого года – 8 молодежных центров, 13 детских оздоровительных лагерей, 4 подростковых клуба, 9 зданий психолого-педагогической помощи.

В сфере культуры завершен ремонт 27 объектов на 974 млн рублей в рамках национального проекта «Семья» – сельские дома культуры, детские школы искусств, библиотеки, музеи и театр юного зрителя.

По линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ отремонтировано 80 объектов на 982 млн рублей, в экологии – 21 объект на 334 млн рублей, включая гидротехнические сооружения, расчистку рек и озер. Ремонт проведен также в зданиях лесничеств, ветеринарных объединений, спортивных объектов, пожарно-спасательных частей, управлений МВД и других ведомств.

В рамках дополнительных республиканских программ обновлено 39 объектов на 714 млн рублей – здания исполкомов, военных комиссариатов, муниципальных архивов, мировых судей и подведомственных Росгвардии зданий.