В Татарстане завершен капремонт 742 домов, осталось еще семь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане практически завершена программа капремонта многоквартирных домов 2024 года. Сданы 742 объекта, еще на семи в четырех муниципальных образованиях работы продолжаются. Процент выполнения программы достигает более 99%, рассказал в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По данным министра, за последние полмесяца в регионе завершен ремонт восьми объектов. Также Фонд ЖКХ уже организует электронные аукционы по программе 2025 года.

Кроме того, в республике продолжается капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы. Так, остается завершить восемь стационаров по республиканской программе в отрасли здравоохранения, два молодежных центра в Старом Дрожжаном и Казани, обновление ТЮЗ в Казани, здания судебного участка мировых судей в Казани и ряда других объектов.