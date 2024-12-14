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В Татарстане завершен капремонт 742 домов, осталось еще семь
В Татарстане практически завершена программа капремонта многоквартирных домов 2024 года. Сданы 742 объекта, еще на семи в четырех муниципальных образованиях работы продолжаются. Процент выполнения программы достигает более 99%, рассказал в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
По данным министра, за последние полмесяца в регионе завершен ремонт восьми объектов. Также Фонд ЖКХ уже организует электронные аукционы по программе 2025 года.
Кроме того, в республике продолжается капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы. Так, остается завершить восемь стационаров по республиканской программе в отрасли здравоохранения, два молодежных центра в Старом Дрожжаном и Казани, обновление ТЮЗ в Казани, здания судебного участка мировых судей в Казани и ряда других объектов.
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