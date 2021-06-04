В Татарстане завершен капитальный ремонт шести школ

В Татарстане завершен капитальный ремонт 6 школ из 23 запланированных в этом году, доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов.

«По программе капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных организаций объем выполненных работ составляет 61%. Завершен ремонт в шести школах из 23. В эту же программу включена реконструкция Сухаревской средней общеобразовательной школы в Нижнекамском районе. СМР на объекте выполнены на 28%», — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что завершен капитальный ремонт 2 коррекционных школ, по 4 работы ведутся. Работы выполнены на 40%.

По той же программе в 2021 году планируют отремонтировать 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях. Завершены 65 объектов из программного списка, еще 50 функциональных зон ремонтируются.

Также в эту программу капремонта включены 48 детских садов, работы в них выполнены на 48%. Завершены 6 детсадов, 22 — у подрядчиков в работе.

Программой предусмотрена организация доступной среды в одной школе и трех детских садах. 4 объекта уже в работе, которая уже выполнена на 60%.