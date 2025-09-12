news_header_top
Общество 12 сентября 2025 11:01

В Татарстане завершен капитальный ремонт автодороги Казань – Салмачи – Куюки

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Пестречинском районе Татарстана завершен капитальный ремонт автодороги Казань – Салмачи – Куюки на участке от км 0,0 до км 2,8. Дорога соответствует IV технической категории, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нт, устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смести типа А22Нт, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16.

Кроме того, дорожники провели мероприятия по устройству ровиков уширения проезжей части, тротуаров с покрытием из асфальтобетонной смеси типа А8Вл, монтажу бортовых камней, а также устройству съездов и укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью.

Для повышения безопасности дорожного движения переустроены 4 светофорных объекта, смонтировано 54 опоры наружного освещения, установлены 156 дорожных знаков и 10 остановочных павильонов, проведено нанесение разметки и монтаж 5 водопропускных труб.

Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

#нацпроекты #национальные проекты #Миндортранс РТ #капитальный ремонт дорог
