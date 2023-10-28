В Татарстане завершаются полевые работы

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В Татарстане близятся к завершению полевые работы. На прошлой неделе аграрии убрали весь картофель, ещё предстоит обмолотить 9 тыс. га подсолнечника, 3 тыс. га кукурузы и выкопать 2,8 тыс. га сахарной свеклы. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

Он доложил, что параллельно с уборкой идет переработка сахарной свеклы. На данный момент выработано 93 тыс. тонн сахарного песка. В среднем выход сахара составляет 15,7%, что на уровне прошлого года.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.