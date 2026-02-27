В Татарстане завершаются парламентские уроки

Завтра в Республике Татарстан завершатся парламентские уроки, которые с 16 по 28 февраля проходили во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования. В этом году они приурочены к Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Татарстане, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

25 февраля председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин провел парламентский урок в Камско-Устьинской средней школе. Учитель истории Лариса Варфоломеева напомнила ученикам о подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделили тому, что труд также является подвигом и служит интересам Родины. Участники обсудили взаимосвязь ратных и трудовых свершений и их неразрывную связь с величием страны. Якунин отметил, что каждый гражданин может стать патриотом, добросовестно выполняя свои обязанности и участвуя в добровольческой помощи.

В тот же день заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова встретилась с учениками казанской школы №82. Девятиклассники представили доклады о единстве многонационального народа России в защите Отечества и труде на благо Родины. Воронова рассказала о работе депутатского корпуса и законах, направленных на повышение качества жизни в республике.

В школе №9 Азнакаево парламентский урок провел заместитель председателя Комитета по экологии Назип Хазипов. Он говорил о роли каждого гражданина в защите страны, привел примеры современных героев и Героев труда – ученых, учителей, рабочих.

Депутат Ильдар Шамилов обсудил с учениками гимназии №26 Набережных Челнов темы героев тыла, связи труда и ратного подвига, а также вклада разных профессий в победу. Школьники участвовали в патриотической дискуссии. Шамилов отметил, что после урока укрепилась уверенность в подрастающем поколении.

В чистопольской гимназии №2 депутат Наиль Залаков рассказал семиклассникам о традициях трудовой и военной доблести татарстанцев. Школьники создали плакаты на тему доблести и посмотрели киноурок «Строители мира».

24 февраля председатель Комитета по образованию Айрат Зарипов провел урок в Федоровской школе Кайбицкого района, где рассказал старшеклассникам о работе парламента и законотворчестве. В колледже Института управления КФУ его заместитель Ирина Терентьева обсудила со студентами уважение к труду, гордость за страну и участие в волонтерских проектах.

В Большеатнинской школе заместитель председателя Комитета по бюджету Камиль Нугаев привел примеры трудовых подвигов земляков. Учеников интересовали структура и функции законодательных органов, различия между федеральными и региональными законами.

В Черемшанском лицее депутат Мякзюм Салахов подчеркнул важность воспитания уважения к истории и традициям в Год воинской и трудовой доблести.

21 февраля в бугульминской школе №3 Рифнур Сулейманов говорил о связи событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Ученики рассуждали о преемственности поколений и о том, как их будущая профессия может стать вкладом в трудовую доблесть.

20 февраля в казанском лицее №123 Ренат Валиуллин обсудил с учениками единство народа и героические страницы истории. Депутат поблагодарил лицей за теплый прием и открытый разговор.

В тот же день в Татарской гимназии №15 Эдвард Абдуллазянов поговорил со старшеклассниками о вкладе татарстанцев в защиту Отечества, поддержке военнослужащих и законотворчестве. Он отметил заинтересованность ребят и подчеркнул, что их главный вклад сегодня – знания и ответственность.