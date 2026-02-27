news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 февраля 2026 11:25

В Татарстане завершаются парламентские уроки

Читайте нас в
Телеграм

Завтра в Республике Татарстан завершатся парламентские уроки, которые с 16 по 28 февраля проходили во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования. В этом году они приурочены к Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Татарстане, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

25 февраля председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин провел парламентский урок в Камско-Устьинской средней школе. Учитель истории Лариса Варфоломеева напомнила ученикам о подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделили тому, что труд также является подвигом и служит интересам Родины. Участники обсудили взаимосвязь ратных и трудовых свершений и их неразрывную связь с величием страны. Якунин отметил, что каждый гражданин может стать патриотом, добросовестно выполняя свои обязанности и участвуя в добровольческой помощи.

В тот же день заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова встретилась с учениками казанской школы №82. Девятиклассники представили доклады о единстве многонационального народа России в защите Отечества и труде на благо Родины. Воронова рассказала о работе депутатского корпуса и законах, направленных на повышение качества жизни в республике.

В школе №9 Азнакаево парламентский урок провел заместитель председателя Комитета по экологии Назип Хазипов. Он говорил о роли каждого гражданина в защите страны, привел примеры современных героев и Героев труда – ученых, учителей, рабочих.

Депутат Ильдар Шамилов обсудил с учениками гимназии №26 Набережных Челнов темы героев тыла, связи труда и ратного подвига, а также вклада разных профессий в победу. Школьники участвовали в патриотической дискуссии. Шамилов отметил, что после урока укрепилась уверенность в подрастающем поколении.

В чистопольской гимназии №2 депутат Наиль Залаков рассказал семиклассникам о традициях трудовой и военной доблести татарстанцев. Школьники создали плакаты на тему доблести и посмотрели киноурок «Строители мира».

24 февраля председатель Комитета по образованию Айрат Зарипов провел урок в Федоровской школе Кайбицкого района, где рассказал старшеклассникам о работе парламента и законотворчестве. В колледже Института управления КФУ его заместитель Ирина Терентьева обсудила со студентами уважение к труду, гордость за страну и участие в волонтерских проектах.

В Большеатнинской школе заместитель председателя Комитета по бюджету Камиль Нугаев привел примеры трудовых подвигов земляков. Учеников интересовали структура и функции законодательных органов, различия между федеральными и региональными законами.

В Черемшанском лицее депутат Мякзюм Салахов подчеркнул важность воспитания уважения к истории и традициям в Год воинской и трудовой доблести.

21 февраля в бугульминской школе №3 Рифнур Сулейманов говорил о связи событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Ученики рассуждали о преемственности поколений и о том, как их будущая профессия может стать вкладом в трудовую доблесть.

20 февраля в казанском лицее №123 Ренат Валиуллин обсудил с учениками единство народа и героические страницы истории. Депутат поблагодарил лицей за теплый прием и открытый разговор.

В тот же день в Татарской гимназии №15 Эдвард Абдуллазянов поговорил со старшеклассниками о вкладе татарстанцев в защиту Отечества, поддержке военнослужащих и законотворчестве. Он отметил заинтересованность ребят и подчеркнул, что их главный вклад сегодня – знания и ответственность.

#Госсовет Татарстана #парламентский урок
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026