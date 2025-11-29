В Татарстане завершается уборка урожая – остается убрать еще 77 тыс. га площадей, из них 59 тыс. га подсолнечника. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

По данным Минсельхоза, на сегодняшний день намолочено 475 тыс. тонн маслосемян подсолнечника при средней урожайности 20 ц/га. Кроме того, продолжается уборка кукурузы на зерно: в работе остаются 18,4 тыс. га (33% от плана). Намолот по этой культуре достиг 262 тыс. тонн при урожайности 69 ц/га.

Уборка сахарной свеклы в регионе полностью завершена. Получено 2,6 млн тонн корнеплодов с урожайностью 486 ц/га. На переработку на сахарные заводы отправлено 1 млн 134 тыс. тонн сырья, переработано 1 млн 123 тыс. тонн, произведено 158 тыс. тонн сахара. Остается вывезти еще 1 млн 480 тыс. тонн клубней.

Зяббаров также проинформировал о ситуации на рынке зерна: после высокого урожая и валового сбора в этом году рынок остается стабильным, при этом по ряду культур наблюдается тенденция к умеренному снижению цен.