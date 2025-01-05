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В Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи
5 января в Татарстане завершается сезон охоты на боровую дичь без подружейных собак, а также боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Как напомнили в комитете, татарстанцы должны сдать все сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения. Срок предоставления отчета - в течение 20 дней после окончания сезона охоты.
Если охотник не предоставит сведения или сдаст их не в срок, то его на год лишат права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов.
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