В Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи

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5 января в Татарстане завершается сезон охоты на боровую дичь без подружейных собак, а также боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Как напомнили в комитете, татарстанцы должны сдать все сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения. Срок предоставления отчета - в течение 20 дней после окончания сезона охоты.

Если охотник не предоставит сведения или сдаст их не в срок, то его на год лишат права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов.