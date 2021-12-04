В Татарстане завершается сезон охоты на гусей и уток

В Татарстане на этой неделе завершится сезон охоты не некоторые виды пернатой дичи. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Пятого декабря в республике завершается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без собак и на водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками», — отмечают в ведомстве.

К болотно-луговой дичи в Татарстане относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш. К водоплавающей дичи отнесены гуси, утки и лысуха, к степной и полевой дичи — перепел, голуби, горлицы и серая куропатка, к боровой — вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Информацию о добытых ресурсах охотникам необходимо сдать в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений грозит лишением охотничьего билета сроком на один год. Кроме того, за это нарушение предусмотрена административная ответственность.