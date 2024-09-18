В Татарстане завершается сбор заявок на участие в конкурсе «Инновация года»

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Осталось две недели до завершения сбора заявок на конкурс «Инновация года» Инвестиционно-венчурного фонда Татарстан. Об этом сообщают организаторы события.

Конкурс представляет собой уникальную возможность для школьников, студентов, стартаперов и изобретателей воплотить идеи в реальность. Это шанс изменить мир и получить поддержку для реализации перспективных проектов, подчеркнули в Инвестиционно-венчурном фонде.

«Инновация года» — это призовой фонд в 5 млн рублей для развития лучших проектов. Предусмотрены пять номинаций, охватывающих разносторонние направления. Профессиональную организацию обеспечивают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Правительство РТ и Академия наук РТ.

Конкурс предназначен для тех, кто готов работать над своими проектами и стремится к большому будущему. «Независимо от того, разрабатываете ли вы стартап или мечтаете реализовать идею, которая может изменить жизнь миллионов, этот конкурс именно для вас», — добавили в фонде.

Ежегодный республиканский конкурс для научно-технологических проектов, организуемый Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана совместно с Правительством РТ и АН РТ, позволит желающим представить проект широкой аудитории и получить признание за инновационные достижения, заверили организаторы.

Подробности участия и условия подачи заявок доступны на официальном сайте конкурса.