В Татарстане завершается прием документов от кандидатов на выборы Раиса РТ

Прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на участие в выборах Раиса Республики Татарстан, завершится сегодня в 18:00. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Документы в ЦИК представили четыре кандидата, выдвинутые различными политическими силами: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от партии «Единая Россия», Хафиз Миргалимов от КПРФ и Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Как пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, выдвижение кандидатов является ключевым организационным этапом избирательной кампании, который завершает формирование предварительного перечня участников. Следующий шаг – регистрация, по итогам которой определится окончательный список фамилий, включенных в избирательный бюллетень.

Для прохождения процедуры регистрации каждый кандидат должен предоставить в избирательную комиссию не только полный комплект документов, но и собрать подписи не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая как минимум 96 подписей от депутатов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть представлены не менее чем из 34 муниципальных образований Татарстана.

Напомним, что выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.