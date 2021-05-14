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Ру Тат
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14 мая 2021  13:56

В Татарстане завершается прием документов для участия в праймериз «Единой России»

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В Татарстане подходит к завершению прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России». На данный момент организаторы зарегистрировали 94 человека. Об этом сообщил информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия». 

Одной из последних документы на участие в предварительном голосовании партии подала серебряный волонтер Татарстана Хрия Халитова.

«Для меня участие в предварительном голосовании „Единой России“ — это возможность заявить об инициативах волонтеров. У меня есть проекты, я хотела бы, чтобы о них знали по всей России», — отметила Халитова. 

Примерно половина из тех, кто выразил желание принять участие в процедуре предварительного голосования партии — волонтеры, общественники и представители соцсферы. Каждый третий кандидат представляет малый и средний бизнес. 

При этом примерно 30% из тех, кто захотел представлять партию, моложе 35 лет. В ходе предварительного голосования жители республики выберут кандидатов, которые будут участвовать в осенних выборах в Госдуму России. 

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая по открытой модели — участие в нем могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели. За легитимностью и прозрачностью будут следить представители волонтерских объединений и лидеры различных некоммерческих организаций.

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