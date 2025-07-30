В Татарстане завершается прием документов для регистрации на выборах Раиса республики

Срок представления документов для регистрации кандидатов на должность Раиса Татарстана завершается сегодня в шесть часов вечера. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

На данный момент необходимые документы представили три кандидата: Рустам Минниханов – выдвинут партией «Единая Россия», Виталий Смирнов – выдвинут партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов – выдвинут партией ЛДПР.

«Сегодня мы ждем представителя КПРФ Хафиза Миргалимова. Время есть до 18:00», – пояснил Андрей Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.