В Татарстане завершается конкурс среди специалистов по делам несовершеннолетних

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 19 декабря, на базе казанского подросткового клуба «Яратам» проходит заключительный этап Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Участники конкурса проходят интерактивные испытания, решают полезные кейсы и делятся результатами проделанной работы

Сегодня в 52 татарстанских муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и их прав работают 92 специалиста. Конкурс «Лучший специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» проходит в период с 21 октября по 20 декабря. Мероприятие направлено на выявление и поддержку лучших специалистов системы профилактики, повышение их профессионального уровня, рост престижа работы в этой системе.

По итогам мероприятия жюри распределит три призовых места, а также почетное Гран-при.

Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина пояснила, что конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование», и поделилась подробностями организации дальнейших действий в рамках конкурса.

«Этот конкурс проводится с 2010 года. В этом году мы проводим его впервые совместно с центром „Навигатор“ и с нашим министерством. На этот раз это принципиально новый формат и новые конкурсные испытания. Кто-то из наших конкурсантов принимает участие первый раз, некоторые уже участвовали раннее. Были задействованы все муниципальные районы, а до финала дошли более 23 муниципальных образований нашей республики», — отметила замминистра.

«Для обладателей призовых мест и Гран-при у нас запланировано денежное вознаграждение. Вручение всех наград для участников состоится на торжественной церемонии, на одном из наших крупнейших республиканских мероприятий, в котором, скорее всего, примет участие Раис Республики Татарстан [Рустам Минниханов]!» — добавила Галиева-Мустафина

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе авторитетным жюри были проанализированы отчеты о деятельности муниципальных комиссий и видеоэссе конкурсантов на тему «Почему я являюсь сотрудником муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Из 41 участника, заявившегося на конкурс, во второй этап были отобраны 25.

На втором этапе конкурса, который проходит сегодня, участники проявляют себя в испытаниях с использованием интерактивных методик работы «Алгоритмы реагирования специалистами в социальных ситуациях на деструктивное поведение подростков».

Конкурсанты демонстрируют свои знания и навыки в ходе решения кейсов, а также презентуют отчеты о деятельности представляемой ими муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

О подробностях работы с участниками конкурса рассказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

«Любой конкурс — это не только состязание, это огромная работа над собой! Такой профессии нигде не учат, к сожалению. Нашим специалистам приходится разбираться во всем: в медицине, в [ситуации с] наркотиками, в сфере образования. То, что они откликнулись, — это огромная гордость. Когда конкурсанты в конце будут презентовать свои работы, мы увидим отражение их точек зрения, их мировоззрения на многие вещи. Мне кажется, это польза и для нас в дальнейшем: мы поймем, как нам учить их и стоит ли. Конечно, у каждого свой опыт, и все будут услышаны! 45 муниципальных образований участвовало в конкурсе, а это всё разные территории, которые имеют свои традиции, они обязаны быть учтены в любой работе», — объяснила она «Татар-информу».

Конкурс проводится с применением инновационных технологий, основанных на искусственном интеллекте. В ходе подготовки к финальному этапу конкурсанты сыграли в онлайн-игру «Комиссия 2123». Они решали практические задачи по организации работы с подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации, и фактически прошли диагностический тест на определение уровня своих компетенций. Результаты игры будут положены в основу образовательных программ для специалистов комиссий.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Кроме того, сегодня участники программы пройдут обучение по применению новых разработок в области профилактики и обогатят свой рабочий инструментарий интерактивными играми для подростков «Мой выбор — жизнь» и «Мой выбор — жизнь 2.0», направленными на профилактику употребления психоактивных веществ и правонарушений, предотвращение вовлечения молодежи в деятельность деструктивных и криминальных организаций.

Мероприятие поддержано Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. Организатором конкурса выступает ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ „Навигатор“».

Помимо прочего, конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».