В Татарстане завершается I Всероссийский чемпионат по студенческому самоуправлению в СПО

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

11 декабря состоялось закрытие I Всероссийского чемпионата по студенческому самоуправлению в СПО. Участниками стали 1 тыс. студентов из 60 субъектов России.

С 9 по 12 декабря в Казани на площадке Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма проводится I Всероссийский чемпионат по студенческому самоуправлению в СПО. Участники прошли обучение через практическую деятельность. В рамках чемпионата команды посетили ярмарку студенческих проектов, решали практические задачи, прошли тестирование на знание основ самоуправления.

Директор союза директоров средних ССУЗов России Светлана Карант заявила, что такие мероприятия нужны для развития органов студенческого самоуправления, повышения социальной активности обучающихся в образовательных организациях СПО, поддержки социально значимых инициатив студобъединений и обмена лучшими практиками.

«Студенты приобретают колоссальный опыт, делятся тем, что имеют. Самое главное, они здесь могут найти решение на свою боль, свою проблему. А когда они уже возвращаются к себе в регион, естественно, что ребята эти проблемы уже решают, донося до администрации, директоров образовательных учреждений свои мысли. Несомненно, это способствует улучшению атмосферы образования» - добавила директор

Участие в чемпионате приняли команды СПО, ранее принимавшие участие во Всероссийских форумах «Команда ПРОФИ, а также ставшие финалистами и победителями I и II Всероссийского конкурсов на лучшую организацию студенческого самоуправления в СПО. В состав команд вошли лидеры студенческого самоуправления и представители руководства образовательных организаций.

С мерами, которые принимают общественные организации для большего привлечения молодежи в сферу самоуправления поделился начальник отдела по работе с вузами Движения Первых Игорь Новоселов. Он отметил, что очень важно прислушиваться к студентам и откликаться на их запросы. Помогать воплощать в жизнь идеи студентов и вместе развивать молодежную политику. Это путь к реализации молодежи как личностей.

«В работе с молодежью для меня самое главное видеть улыбки ребят. Студенты нам дают идеи, которые мы воплощаем для них и реализуем через семинары, форумы. Прекрасно видеть их дальнейший рост и развитие проектов. Наша основная задача состоит в том, чтобы наши ребята развивались, а мы всегда готовы их поддержать и продолжим реализовывать их потенциал», - заметил спикер.

Организаторами чемпионата являются: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Минмолодежи РТ. Чемпионат проводится при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».