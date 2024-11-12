В Татарстане завершается государственный мониторинг качества пшеницы

В Татарстане завершается государственный мониторинг оценки качества пшеницы нового урожая. Проанализировано более 2,1 млн тонн пшеницы, что составляет 98,9% от объема, отобранного для исследований. Об этом сообщает пресс-служба филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ.

«Результаты исследований показали, что в сборе озимой и яровой пшеницы значительная часть, более 418 тыс. тонн, пришлась на ценную пшеницу третьего класса с содержанием клейковины от 23% и выше. Выявлено 818 тыс. тонн пшеницы четвертого класса с содержанием клейковины не менее 18%. 852 тыс. тонн – пшеница пятого класса», – рассказала директор филиала Татьяна Менликиева.

Она уточнила, что пшеница нового урожая третьего и четвертого класса соответствует экспортной спецификации по важным мукомольным показателям.

Всего от партий зерна было отобрано более 4 тыс. образцов. По результатам исследований в лаборатории филиала заявителям выдано 4,1 тыс. протоколов, подтверждающих, что основная доля зерна относится к продовольственной пшенице.

Пшеница анализируется на качество и безопасность по 19 критериям: цвет, запах, влажность, число падения, фракционный состав сорной и зерновой примесей и др.