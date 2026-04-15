В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург
В Татарстане завершается седьмой этап строительства дублера автодороги Казань – Оренбург – реконструкция транспортной развязки в Лаишевском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на создание дополнительного выезда из Казани с выходом на трассу М-12 «Восток», а также на снижение нагрузки на существующую дорожную сеть.
Всего объект включает восемь этапов, по шести из которых уже заключены государственные контракты с привлечением средств федерального бюджета.
На седьмом этапе ведется реконструкция развязки на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан. Она обеспечит удобные и безопасные развороты, в том числе в направлении жилого комплекса «Южный парк» и садоводческих товариществ.
К настоящему времени на объекте выполнены земляные работы, устроена дорожная одежда, установлены барьерные ограждения и нанесена разметка.
В ближайшее время дорожникам предстоит провести ремонт проезжей части Оренбургского тракта, обустроить деформационные швы на Танковом переезде, а также реализовать меры по обеспечению транспортной безопасности – установить периметральное ограждение и системы видеонаблюдения.