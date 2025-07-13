В Татарстане завершает работу первая смена форума «Сэлэт»

Завершается первая смена проходящего в Татарстане с 2012 года форума «Сәләт» – «Сәләт Биләр Форум». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Основными участниками форума становятся одаренные дети и талантливая молодежь, прошедшие конкурсный отбор в летние профильные смены. При этом «Сәләт Биләр Форум» – это кульминационная точка работы сообщества «Сәләт» по итогам года.

Формат смены предполагают работу тематических лабораторий, связанных с профильными направлениями лагерей: наука, творчество и искусство, спорт. В рамках смены состоялись мастер-классы, открытые встречи, воркшопы, интерактивные беседы с ведущими экспертами республики и страны.

«Я приехала на форум «Сәләт»: каждый год я приезжаю сюда, чтобы делиться знаниями с детьми и с молодежью. Мне кажется, очень здорово, что в Татарстане существуют такие масштабные проекты, которые создают фундамент для всестороннего развития детей и молодежи», – заметила побывавшая на мероприятии участница Штаба общественной поддержки Алина Гималтдинова.

«И в целом, мне кажется, «Сәләт» – это огромный склад сохранения татарского языка, национальности и культуры. Я знаю, что Рустам Нургалиевич (Раис Татарстана Рустам Минниханов – прим. Т-и) очень сильно поддерживает проект «Сәләт», – добавила она.

«Мне кажется, это очень важно и ценно, что есть такая мощная поддержка молодежи, талантливой молодежи, и площадок для их развития», – резюмировала Гималтдинова.

Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» проводится при поддержке Правительства РТ. Мероприятие соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который предполагает поддержку талантливых детей и молодежи и создание условий для их творческого и спортивного развития.