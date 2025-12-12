news_header_top
Происшествия 12 декабря 2025 14:32

В Татарстане завели дело на пристава после стрельбы в рабочем кабинете

В Актанышском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Выяснилось, что пристав выстрелил из травматического пистолета в сторону коллеги, а затем угрожал ему, направив оружие непосредственно на него. По данным «Татар-информа», инцидент произошел летом прямо в его рабочем кабинете. К счастью, никто не пострадал. После случившегося мужчину уволили.

#пристав #актанышский район
