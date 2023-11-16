Заведующая детсадом в РТ вносила в табели фиктивные данные и забирала деньги сотрудников

В Менделеевском районе утвердили обвинительное заключение в отношении 46-летней экс-заведующей детсадом. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по июль 2022 года женщина издавала фиктивные приказы о возложении обязанностей на работников детского сада и вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения. После этого она забирала деньги у подчиненных якобы на хозяйственные нужды, а сама присваивала их и распоряжалась по своему усмотрению. Причиненный ущерб составил более полумиллиона рублей.

Свою вину женщина частично признала. Уголовное дело направлено в Менделеевский районный суд для рассмотрения по существу.