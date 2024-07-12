Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане затраты на ремонт дорог общего пользования увеличены на 12 млрд
В Татарстане затраты на дорожные работы на дорогах общего пользования в текущем году увеличены почти на 12 млрд рублей. Постановление Кабинета Министров республики подписал и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
Документ вносит изменения в посвященное этому вопросу постановление Кабмина региона от 25 января 2024 года. Теперь общая сумма работ по ремонту дорог общего пользования составит не 54 млрд 504 млн 814,6 тыс. рублей, а более 66 млрд 470 млн 109,3 тыс.
«<...> в пункте 2 слова „54 504 814,6 тыс. рублей“ заменить словами „66 470 109,38564 тыс. рублей“ <...>», — сказано соответственно в тексте нового постановления.
При этом финансирование собственно программы дорожных работ на дорогах общего пользования выросло с 22 млрд 128 млн 831,5 тыс. рублей до более чем 33 млрд 596 млн 825,2 тыс. рублей.
Кроме того, за счет остатка средств республиканского бюджета, предназначенных на оплату заключенных в 2023 году контрактов, будут профинансированы работы на общую сумму, превышающую 497 млн 301 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что январским постановлением предусмотрены работы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», по федеральному проекту «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения» и так далее. Затраты на них остались неизменными.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»