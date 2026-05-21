news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 мая 2026 17:59

В Татарстане заступили на дежурство мотопатрули ГАИ

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане на дежурство заступили мотопатрули ГАИ, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автоинспекторы будут контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами, а также ловить подростков за рулем, не имеющих прав, и пьяных водителей. Кроме того, мотопатрули смогут быстрее приезжать на место ДТП и помогать регулировать движение в сложных дорожных ситуациях.

В настоящий момент несут службу 37 мотоциклистов. Еще 36 инспекторов проходят всю необходимую подготовку.

Видео: МВД по РТ

#гаи #мотоциклисты
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

21 мая 2026

The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

21 мая 2026
Новости партнеров