news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 декабря 2025 11:26

В Татарстане аниматоры могут зарабатывать до 126 тыс. рублей в месяц – исследование

Читайте нас в
Телеграм

За последние полтора месяца работодатели Татарстана разместили 20 вакансий аниматоров. В то же время соискатели опубликовали в два раза больше – 40 резюме. Такие данные «Татар-информу» предоставила пресс-служба hh.ru в ПФО.

Согласно исследованию, зарплатные предложения в открытых вакансиях для аниматоров варьируются очень широко – от 15 до 126,4 тыс. рублей в месяц. При этом сами соискатели в своих резюме указывают ожидаемый доход от 1500 рублей за разовую услугу до 60 тыс. рублей в месяц.

При этом в своих резюме соискатели не указывают особенности развлекательной программы. Чаще всего в объявлении также не упоминается, на кого рассчитано выступление – на детей или взрослых.

#рынок труда #аниматоры #зарплаты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025