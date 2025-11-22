В Татарстане зарегистрированы почти 220 тыс. волонтеров на платформе «Добро.рф»

219 241 волонтер из Татарстана зарегистрирован на федеральной платформе «Добро.рф», реализуемой по нацпроекту «Молодежь и дети». В республике функционирует 5 074 добровольческих организации, а волонтеры активно участвуют в 18 направлениях деятельности, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

По всей республике открыты и действуют 33 «Добро.Центра» – это центры общественного развития, которые поддерживают добровольческие, благотворительные и гражданские инициативы. Они служат площадкой для объединения людей, желающих заниматься общественно полезной деятельностью. Такие центры привлекают волонтеров, помогают в реализации их проектов, обучают и координируют их деятельность, а также способствуют обмену опытом.

Кроме того, во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан действуют муниципальные волонтерские центры.

Добровольцам в республике оказывается 1650 системных мер поддержки органами муниципальной и государственной власти, а также некоммерческим сектором, а в каждом муниципалитете принят документ о реализации гарантированных мер поддержки. Это означает укрепление форм поддержки для волонтеров на муниципальном уровне, дополнительные условия для развития добровольчества в регионе в целом, стимулирование добровольческих объединений Республики Татарстан в целом.

АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Правительства региона в течение пяти лет проводятся системные проекты, способствующие развитию и совершенствованию данного вида социальной активности в регионе:

- Республиканская премия в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» – за пять лет реализации получено 1756 заявок со всей республики;

- республиканский конкурс ресурсной поддержки муниципальных волонтерских центров «Добрый край – Игелек жире»: за 6 лет реализации в муниципалитеты было передано 552 единицы материально-технического оснащения, 760 единиц элементов оформления помещений и 65 481 единица брендированной раздаточной продукции;

- республиканский конкурс для СМИ на лучшее освещение деятельности и мероприятий добровольческого сообщества Республики Татарстан «Добро в эфире»: за 5 лет реализации выпущено более 44 тыс. публикаций о волонтерстве с общим охватом более 400 тыс.;

- семинар для специалистов, занятых в области ГМП (для ответственных за развитие добровольчества в муниципалитетах республики): ежегодно принимают участие 200 человек из всех 45 муниципальных образований Республики Татарстан;

- республиканский форум гражданского участия «Добрый Татарстан»: будет проводиться в этом году в третий раз, ожидается 2000 участников, в том числе 200 человек из 45 муниципалитетов региона;

- республиканский форум для добровольцев «#НаДобройВолне» ежегодно собирает представителей всех муниципалитетов и проводится для 100 участников;

- республиканские акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра»: за 5 лет реализации более 1 млн участников с участием почти 210 тыс. волонтеров;

- открыт и успешно функционирует первый в России профильный для волонтеров ДОЛ «Добрый», в котором уже прошли 59 мероприятий с участием 3 951 человека.

Кроме того, успешно реализуются гуманитарные миссии: 86 складов действуют по Республике Татарстан, 1 859 зарегистрированных на «Добро.рф» волонтеров, согласно сервису «Добро.Логистика», в период с июля по начало ноября 204,87 кг гуманитарного груза было доставлено 99 машинами.

«Добровольчество для нас сегодня — это не просто работа, это дело всей жизни. Ежедневно на благо людей трудятся сотни тысяч волонтеров, которые выбрали идти «дорогую добра», и наша основная задача – сделать этот путь доступным, достойным, полным новых эмоций, впечатлений, таким, чтобы, идя по нему, другие обращали внимание и присоединялись к движению. Мы очень ценим поддержку наших инициатив Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, Правительством Татарстана и нашим профильным Министерством по делам молодежи РТ, благодаря чему мы можем динамично развиваться на благо жителей нашей родной республики», – отметил Айрат Мубаракшин, исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».