В Татарстане зарегистрированы границы более 13 тыс. территориальных зон

В Татарстане продолжается системная работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ, только за май и июнь в реестр были добавлены сведения о границах более 300 территориальных зон, что позволило довести общее количество зарегистрированных зон до 13 037.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов отметил, что обновленные данные охватывают территории Азнакаевского, Бавлинского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Кайбицкого, Кукморского, Муслюмовского, Новошешминского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Тукаевского, Черемшанского и Чистопольского районов, а также городов Казань и Набережные Челны.

По его словам, речь идет в основном о зонах сельскохозяйственного назначения, индивидуальной жилой застройки, социальных и промышленных объектов, местах погребения, а также территориях садоводств, рекреационных, универсально-жилых и общественно-деловых зон.

Кроме того, в республике продолжаются работы по внесению сведений о границах населенных пунктов. В течение двух месяцев в ЕГРН были зарегистрированы границы деревни Ирек-Тан и села Верхний Байлар в Тукаевском районе, села Тихоновка в Альметьевском районе, деревни Русский Урмат и села Татарская Айша в Высокогорском районе. Общее количество внесенных в реестр границ населенных пунктов составило 2 842, что составляет 91,2% от планового показателя в 3 116 единиц.