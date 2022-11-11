Татарстанцы зарегистрировали по «гаражной амнистии» свыше 4,7 тыс. объектов недвижимости

Татарстанцы зарегистрировали по «гаражной амнистии» 2,5 тыс. гаражей и более 2,2 тыс. земельных участков. Цифры за период с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2022 приводит пресс-служба татарстанского Росреестра.

«За более чем год по „гаражной амнистии“ на территории республики зарегистрировано 4 759 объектов недвижимости. С самого начала реализации закона по данному показателю Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров», — отметил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Наиболее востребована программа оказалась в Казани и Набережных Челнах, где за 14 месяцев зарегистрировано более 1 тыс. объектов в каждом. Также активно возможностями «гаражной амнистии» пользовались жители Альметьевского (почти 1 тыс. объектов) и Чистопольского районов (почти 500).

Напомним, что для бесплатного оформления гаража и земельного участка в собственность граждане должны будут обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.

Закон о «гаражной амнистии» продлится до 1 сентября 2026 года. Действие «амнистии» распространяется на объекты гаражного назначения, построенные до 30 декабря 2004 года, причем речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены.

Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.