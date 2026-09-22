В Татарстане зарегистрировано более 114 тыс. китайских автомобилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на 1 июля 2026 года зарегистрировано 114,6 тыс. легковых автомобилей китайских марок. Республика вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством таких машин, следует из обновленного отчета агентства «Автостат».

Всего в России насчитывается 3,43 млн легковых автомобилей китайских брендов. Помимо Татарстана, более 100 тыс. таких машин зарегистрировано в Москве – 542,1 тыс., Московской области – 297,6 тыс., Санкт-Петербурге – 193,5 тыс. и Краснодарском крае – 161,2 тыс.

В федеральном разрезе наибольшая доля китайских автомобилей приходится на Центральный округ – 37,3% от общего количества. Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстан, занимает второе место с показателем 19,8%. На Северо-Западный округ приходится 13,1%, Южный – 10%, Уральский – 8,6%, Сибирский – 7,1%, Северо-Кавказский – 3%, Дальневосточный – 1,1%.

В целом китайские автомобили составляют 7,2% от общего числа зарегистрированных в России легковых машин.