В Татарстане зарегистрировано 47 случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 50 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Последний раз такое число заболевших Covid-19 регистрировалось в республике 15 сентября 2021 года.

Всего по данным на 28 июня 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 152 463 случая заболевания. Выздоровели 148 696 жителей республики, причем за последний день излечились 145 пациентов.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в Татарстане равняется 1995, как и прежде.

Вместе с тем данные Росстата показывают, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России.