В Татарстане зарегистрировано 45 новых случаев Covid-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — четыре завозных и 41 контактный, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Шестнадцать человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 28 человек. В Набережных Челнах отмечено шесть случаев болезни, а в Зеленодольском районе — четыре. Всего инфицированные выявлены в девяти муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 25 августа 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 25 168 случаев заболевания. Выздоровели 22 107 жителей Татарстана, в том числе 53 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 973 126 татарстанцев. За последний день были привиты 6450 человек. Двумя дозами вакцинированы 805 698 жителей республики.