В Татарстане зарегистрировано 44 мутировавших британских штамма

Сейчас в республике официально зарегистрировано 44 мутировавших британских штамма Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она отметила, что заразившиеся британским штаммом постоянно находятся под наблюдением врачей.

«Исходя из того, что мы берем анализы у заболевших, сегодня мы не видим изменений клинической картины или более тяжелой формы», – добавила Главный санитарный врач республики.

Спикер заявила, что ведомство держит под контролем ситуацию с распространением мутировавших штаммов. Еженедельно сотрудники Роспотребнадзора отбирают 10 проб и отвозят их в научные институты для расшифровки генома.

«Выборка слишком мала, чтобы говорить об отличительных особенностях этого заболевания. У нас есть видение, что сама болезнь претерпевает изменения, как и должно быть. Но что касается того, что один штамм фатальный, а другой – нет, такого у нас нет», – добавил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.