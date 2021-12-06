В Татарстане зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусом, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«58 человек госпитализированы, 169 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

В Казани заболели 124 человека, в Набережных Челнах — 24, Зеленодольском районе – 19, в Буинском – 8, в Нижнекамском — 7, в Высокогорском – 5, в Арском, Сабинском – 6, в Камско-Устьинском – 4, в Чистопольском – 3, в Альметьевском, Азнакаевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Нурлатском, Сармановском – 2, в Аксубаевском, Апастовском, Заинском, Лаишевском, Менделеевском, Спасском, Тукаевском, Черемшанском, Ютазинском – по 1 случаю заболевания.

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 39 453 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 32 623 человека, в том числе 49 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 2 089 913 человек (прирост 18 189), из них 1 646 923 получили вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.