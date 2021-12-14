В Республике Татарстан зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 4 — завозные, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«79 человек госпитализированы, 100 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

В Казани заболели 76 человек, в Набережных Челнах — 30, Нижнекамском районе — 11, Кукморском — 8, Альметьевском — 6, Нурлатском, Чистопольском — 5, Зеленодольском, Заинском, Тукаевском — 4, Елабужском, Лениногорском, Пестречинском, Спасском — 3, Высокогорском, Сабинском — 2, Актанышском, Алексеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мензелинском, Тюлячинском, Черемшанском — 1.

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 40 973 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 34 117 человек, в том числе 268 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 2 231 564 человека (прирост 7 803), из них 1 857 452 получили вторую прививку.