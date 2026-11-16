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В Татарстане зарегистрирована первая сделка с недвижимостью по биометрии – ее участниками стали жители Казани и Лаишевского района республики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Татарстанцы обратились в Росреестр по РТ через личный кабинет на портале госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру, расположенную в Казани. Для этого продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Первая электронная сделка по оформлению недвижимости с использованием биометрии была зарегистрирована в течение нескольких часов с момента поступления оплаты государственной пошлины, пояснили в ведомстве.

«Ранее для совершения электронных сделок с недвижимостью правообладателю нужно было внести в ЕГРН специальную отметку о возможности государственной регистрации перехода права собственности в электронной форме. Благодаря нововведению теперь направлять электронные документы на регистрацию можно без внесения такой отметки при условии, что документы по сделке подписаны УКЭП, а личность правообладателя подтверждена посредством Единой биометрической системы», – заметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Эльмира Хасьянова.

«Данные изменения относятся исключительно к сделкам, совершаемым между физическими лицами. Кроме того, это удобно и экономично для сторон договора, особенно если его участники находятся в разных городах и населенных пунктах или даже в разных регионах России, что позволяет реализовать полностью дистанционный процесс перехода права», – подчеркнула представитель Росреестра.

Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля 2026 года в соответствии с нормами Федерального закона от 07.06.2025 №133-ФЗ. Данный инструмент реализован в жизненной ситуации «Приобретение недвижимости» на портале госуслуг. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. Биометрия применяется вместе с усиленной квалифицированной электронной подписью, что обеспечивает дополнительную защиту для участников цифровых сделок.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», в Росреестре объяснили, как подать документы на недвижимость с помощью биометрии.