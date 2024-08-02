В Татарстане зарегистрирован завозной случай малярии

В Татарстане в этом году выявили один случай заражения малярией. Заболевание обнаружили у жителя республики, который вернулся из Конго, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Согласно информации ведомства, с 2010 по 2023 год в республике был зафиксирован 31 случай завозной малярии из таких стран, как Судан, Индия, Йемен, Пакистан, Турция, Сьерра-Леоне, Гайана, Ангола, Танзания, Руанда и Чад.

Малярия – инфекционное заболевание, которое передается людям через укусы комаров рода Anopheles. Болезнь протекает тяжело, сопровождается лихорадочными приступами, увеличением печени и селезенки. Среди четырех форм малярии самой опасной является тропическая, которая может привести к смерти.

В Республике Татарстан, благодаря ежегодной обработке водоемов от личинок малярийных комаров (площадь обработки составляет 1129 га), местные случаи малярии не фиксируются уже в течение 16 лет.

Для того, чтобы не заразиться малярией при посещении эндемичных стран, санитарные врачи рекомендуют:

Узнать у туроператора о регистрации случаев малярии в стране выезда. Проконсультироваться с врачом перед поездкой о необходимости приема химиопрофилактики. Выбрать отель с москитными сетками или фумигаторами. Использовать репелленты и фумигаторы. Носить закрытую, плотную, светлую одежду. Минимизировать пребывание на улице вечером и ночью. Использовать москитные сетки и пологи при посещении экскурсий или ночевках в природе.

При повышении температуры или недомогании после поездки сразу обратиться к врачу и сообщить о пребывании в эндемичной стране.