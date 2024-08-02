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В Татарстане зарегистрирован завозной случай малярии
В Татарстане в этом году выявили один случай заражения малярией. Заболевание обнаружили у жителя республики, который вернулся из Конго, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Согласно информации ведомства, с 2010 по 2023 год в республике был зафиксирован 31 случай завозной малярии из таких стран, как Судан, Индия, Йемен, Пакистан, Турция, Сьерра-Леоне, Гайана, Ангола, Танзания, Руанда и Чад.
Для того, чтобы не заразиться малярией при посещении эндемичных стран, санитарные врачи рекомендуют:
- Узнать у туроператора о регистрации случаев малярии в стране выезда.
- Проконсультироваться с врачом перед поездкой о необходимости приема химиопрофилактики.
- Выбрать отель с москитными сетками или фумигаторами.
- Использовать репелленты и фумигаторы.
- Носить закрытую, плотную, светлую одежду.
- Минимизировать пребывание на улице вечером и ночью.
- Использовать москитные сетки и пологи при посещении экскурсий или ночевках в природе.
При повышении температуры или недомогании после поездки сразу обратиться к врачу и сообщить о пребывании в эндемичной стране.
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