В Татарстане зарегистрирован 121 случай коронавируса

В Татарстане зафиксирован 121 новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 — на пять меньше, чем накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Снизилась и доля пациентов, которым понадобилась госпитализация: в больницы доставлены 37 человек по сравнению с 52 за минувшие сутки.

Всего по данным на 30 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 149 957 случаев заболевания. Выздоровели 145 146 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 99 пациентов.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1995.

Вместе с тем ранее из данных Росстата стало известно, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.