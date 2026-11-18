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В этом году на территории Татарстана зафиксировано три очага бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Первый случай был выявлен в апреле в селе Ямаш Альметьевского района, еще два – в ноябре: в деревне Ивановское Зеленодольского района и в поселке Карабаш Бугульминского района. Во всех случаях заболевание обнаружено у животных, ввезенных на территорию республики несанкционированно – без сопроводительных документов. В Альметьевском и Бугульминском районах это были животные мясной породы – овцы, завезенные из разных мест.

«У нас напряженная ситуация по особо опасным и инфекционным заболеваниям. Основным путем распространения является несанкционированный ввоз животных. В числе заболеваний – бруцеллез и бешенство», – подчеркнул Мотыгуллин.

По всем случаям письма направлены в Прокуратуру республики, МВД и Управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования. Для предотвращения распространения заболевания 12 ноября прошел внеочередной республиканский штаб с участием глав районов, руководителей исполкомов и сельхозпредприятий в режиме онлайн.

Бруцеллез – хроническое инфекционное заболевание людей и животных, которое может протекать без явных клинических признаков. Выявить его можно только лабораторно. Человек заражается при контакте с больными животными, а также при употреблении сырого молока или недостаточно термически обработанного мяса. Основными разносчиками инфекции выступают перекупщики скота, которые приобретают дешевых животных без документов и реализуют их населению. В результате инфекция может попасть в крупные комплексы.

«В республике ежедневно производится более 5 тысяч тонн молока, поэтому вопрос биологической безопасности стоит особенно остро. Основные требования к ввозу животных включают обязательное согласование с Главным управлением ветеринарии, наличие ветеринарного свидетельства на каждую партию скота и прохождение месячного карантина перед вводом животных в основное стадо», – отметил Мотыгуллин.

Однако, как отметил спикер, эти меры выполняются не во всех хозяйствах.

Бруцеллез не входит в перечень особо опасных заболеваний, поэтому в случае возникновения больных животных направляют на специализированные мясокомбинаты, где работники вакцинированы, а мясо перерабатывается на колбасу при высоких температурах. Свободная реализация такого мяса запрещена. Животные из Альметьевского и Бугульминского районов уже направлены на специализированный мясокомбинат, а в Зеленодольске 140 голов отправили в минувшее воскресенье – оставшееся поголовье также будет направлено на переработку.

За нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий, предусмотрена ответственность по статье 249 Уголовного кодекса РФ – штраф до 120 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет. В республике эта статья пока не применялась, но, как отметил Мотыгуллин, она может быть применена.

Для профилактики несанкционированного ввоза при поддержке МВД организованы стационарные и передвижные ветеринарно-полицейские посты. С начала года осмотрено более 8 тысяч автотранспортных средств, выявлены нарушения. В октябре и ноябре зафиксировано семь случаев несанкционированного ввоза – скот был приостановлен на месте, письма направлены в правоохранительные органы и руководителям исполкомов.

Отдельно спикер остановился на бешенстве, которое, по его словам, вызывает особую бесконтрольность и распространяется через укусы млекопитающих.