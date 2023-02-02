В Татарстане зарегистрировали один случай лихорадки Денге

Жительница Татарстана заразилась лихорадкой Денге. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Заболевание обнаружили у туристки, которая вернулась из Шри-Ланки.

«Денге переносится комарами, которых в нашей полосе нет, и передача инфекции невозможна. От человека к человеку данное заболевание не передается», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за того, что риск передачи лихорадки отсутствует, Роспотребнадзор по РТ какие-либо мероприятия в связи с выявлением этого заболевания не проводит.

В пресс-службе ведомства добавили, что в республике ежегодно регистрируют завозные случаи Денге у людей, которые возвращаются из тропических стран. Например, в 2022 году был зафиксирован один такой случай.