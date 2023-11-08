В Татарстане зарегистрировали 24 случая заражения гонконгским гриппом

В Татарстане начали фиксировать случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«В настоящее время в Татарстане зафиксировали 24 случая заражения штаммом вируса гриппа А/H3N2, который называется гонконгский. Однако этот грипп регистрируется в республике каждый сезон», – подчеркнули в ведомстве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гонконгский грипп наиболее тяжело переносится детьми до двух лет, пожилыми людьми и беременными женщинами, у которых в силу ослабленной иммунной системы грипп провоцирует серьезные осложнения для дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

«Гонконгский грипп может привести к осложнениям в виде пневмонии, миокардита, энцефалита и менингита. Вирус также способен обострить хронические заболевания сердца, астму, сахарный диабет», – рассказали санитарные врачи.

Вакцины, которыми прививают в республике, безусловно защищают от этого штамма, подчеркнули в ведомстве. На данный момент в Татарстан поступили вакцины «Совигрипп», «Ультрикс квадри» и «Гриппол плюс». Все они защищают от разных типов гриппа, в том числе и от типа A (H3N2). Кроме того, ежегодно антигенный состав противогриппозных вакцин обновляется.

«Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя от заболевания», – подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по республике.