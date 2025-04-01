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Общество 1 апреля 2025 19:11

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам приема в детсады

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В Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе с 1 апреля начинается комплектование детских садов. В связи с этим в республике заработала горячая линия вопросам приема детей в дошкольные учреждения, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Места распределяются в соответствии с указанной в заявлении датой начала посещения детского сада. До наступления желаемой даты зачисления позиция в очередности не отражается. Все ранее поданные заявления родителями через портал госуслуг республики сохранены», – говорится в сообщении.

Родители Казани могут получить консультации по комплектованию в детсады по телефонам горячей линии: (843)223-22-10, 223-23-80 (Управление образования исполкома столицы Татарстана).

В Набережных Челнах горячая линия работает по телефонам: (8552)56-14-71 и 56-12-67.

Родители Зеленодольского района могут позвонить по номеру: (84371)4-97-53.

Кроме того, с 9 до 18 часов работает горячая линия Министерства образования и науки РТ: (843)294-95-08.

#горячая линия #места в детсады
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