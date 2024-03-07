В Татарстане заработал обучающий сайт по ЖКХ для пожилых и слабовидящих

В Татарстане заработал специализированный обучающий сайт для людей преклонного возраста и людей с ограничениями по зрению «ЖКХ в один клик». Здесь в помощь жителям размещены инструкции по решению вопросов в сфере получения качественных и безопасных жилищно-коммунальных услуг.

На сайте размещены ссылки на интернет-ресурсы в сфере ЖКХ. Проект позволяет, выполнив пошаговую инструкцию, попасть с одного сайта на любой интернет-ресурс сферы ЖКХ РТ в зависимости от предмета вопроса, который необходимо решить жителю.

На ресурсе можно подать показания счетчиков, заплатить за квартиру, узнать о жилищных и коммунальных тарифах, обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие организации.

Инициатором создания сайта является Ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».