Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане заработал обучающий сайт по ЖКХ для пожилых и слабовидящих
В Татарстане заработал специализированный обучающий сайт для людей преклонного возраста и людей с ограничениями по зрению «ЖКХ в один клик». Здесь в помощь жителям размещены инструкции по решению вопросов в сфере получения качественных и безопасных жилищно-коммунальных услуг.
На сайте размещены ссылки на интернет-ресурсы в сфере ЖКХ. Проект позволяет, выполнив пошаговую инструкцию, попасть с одного сайта на любой интернет-ресурс сферы ЖКХ РТ в зависимости от предмета вопроса, который необходимо решить жителю.
На ресурсе можно подать показания счетчиков, заплатить за квартиру, узнать о жилищных и коммунальных тарифах, обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и другие организации.
Инициатором создания сайта является Ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»